أونروا: الضغط على سكان غزة "هائل"

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، امس، إن "الضغط على سكان غزة هائل، ولا نعلم كم من الوقت سيتحملون هذه الظروف القاسية دون غذاء ومأوى ومياه".

جاء ذلك في مقابلة أجرتها قناة "سي إن إن" الأميركية، مع سكوت أندرسون، نائب مدير عمليات غزة بالوكالة الأممية، ونشرت الأخيرة فحواها على منصة "إكس".

وأضاف أندرسون، أن "الوضع أصبح صعباً جداً، لاسيما أننا في فصل الشتاء، ومعظم السكان يعيشون في خيام".

وأردف أن "غزة تحولت لمدينة الخيام، ويبذل سكانها قصارى جهدهم ليعيشوا حياتهم ويعتنوا بأطفالهم".

وأكد المسؤول الأممي، أن "الضغط على سكان غزة هائل، ولا نعلم كم من الوقت سيتحملون هذه الظروف القاسية، دون غذاء ومأوى ومياه وأي من وسائل الراحة الأساسية". ( الأناضول)