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وحدات استطلاع روسية تدمر مركز القيادة التابع للقوات الأوكرانية

Lebanon 24
08-01-2024 | 00:46
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 أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الاستطلاع التابعة لمجموعة قوات "الغرب" في الجيش الروسي، دمرت مركز قيادة ومراقبة تابعا للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك.
 
وقالت في بيان، أوردته "روسيا اليوم": "تتمثل المهمة الرئيسية لطاقم منظومة -فاغوت- في العمل بدقة وبسرعة. كان العدو يقوم بالمراقبة من هذه النقطة بالضبط -كوبيانسك- من أجل الراحة والتنقل، فثبتت وحدات الاستطلاع الروسية منظومة -فاغوت- على مركبة صالحة لجميع التضاريس، ما سمح لهم بالتغلب على الأراضي الوعرة في وقت سريع".
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وأوضحت أنه "قبل الأعمال القتالية، وأثناء استطلاع المنطقة باستخدام طائرة مسيرة في محور كوبيانسك، تم كشف مركز قيادة ومراقبة مموه للقوات الأوكرانية، على بعد كيلومترين من موقع مقاتلي القوات المسلحة الروسية".
 
وقال قائد الفرقة الملقب بـ"الفيل": "كل يوم نطلق النار على العدو. يحفر المسلحون الخنادق، خاصة في الليل. نراقبهم بواسطة أجهزة التصوير الحراري. الآن تتم ملاحظة جميع آثار حركة العدو بشكل أفضل بكثير. على سبيل المثال نراقب حركة المركبات، ونراقب أماكن تواجد واختباء قوات العدو وأين يتمركز كل شيء خاص بهم". (RT)
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