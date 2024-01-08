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بشكل فوري.. الإعلام الحكومي بغزة يدعو لتحويل 6 آلاف جريح للعلاج بالخارج

Lebanon 24
08-01-2024 | 01:15
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دعا المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، امس، إلى فتح معبر رفح، وتحويل 6 آلاف جريح للعلاج في الخارج "بشكل فوري وعاجل"، في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع جراء الحرب الإسرائيلية.

 
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وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الحرب الإسرائيلية أخرجت "30 مستشفى عن الخدمة تماما".

 

ولفت إلى أن أعداد الإصابات بين الفلسطينيين بلغت "أكثر من 58 ألف إصابة، بينها 6 آلاف إصابة إنقاذ حياة، وقرابة 5 آلاف إصابة خطيرة".

 

وناشد المكتب الإعلامي، "الأشقاء في مصر بفتح معبر رفح بشكل عاجل، والموافقة على تحويل 6 آلاف جريح للعلاج في الخارج فورا، لعدم مقدرة المستشفيات في قطاع غزة على علاج هذا العدد الهائل من الجرحى، أصحاب الإصابات الحرجة والخطيرة".

 

وأوضح أنه "يتم السماح يوميا بتحويل من 10 إلى 20 جريحا فقط، وهذا العدد القليل يعمل على تفاقم المعاناة للجرحى الذين تزداد أعدادهم بالمئات بشكل يومي".

 

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي "المجتمع الدولي والولايات المتحدة بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل". ( الأناضول)

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