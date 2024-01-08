اصابة رقيب في الجيش الاردني أثناء عمله في المستشفى الميداني بغزة

أعلن الجيش الأردني، اليوم الاثنين، إصابة رقيب بعيار ناري مجهول المصدر أثناء عمله بالمستشفى الميداني في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال في بيان، إن الرقيب شريف جهاد محمد العياصرة أحد مرتبات المستشفى الميداني الأردني أصيب في الفخذ الأيمن تم إجراء الإسعافات اللازمة للمصاب، وسيتم إجراء عملية استئصال للمعدن واستكشاف للشرايين والأعصاب، مضيفا أن حالته العامة مستقرة.

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ونقل البيان عن الناطق باسم الجيش قوله، إنه لا توجد أضرار مادية، وإن جميع العاملين بالمستشفى بخير. وأضاف أن "الطواقم الطبية العاملة في قطاع غزة مستمرة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وتأدية واجبها الإنساني" لأهالي القطاع. (العربية)