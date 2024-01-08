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عربي-دولي

وزيرة خارجية اليابان تؤدي "زيارة دعم" إلى أوكرانيا

Lebanon 24
08-01-2024 | 01:30
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أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن وزيرة الخارجية يوكو كاميكاوا ستزور كييف، لبحث إعادة إعمار أوكرانيا، وسبل تحقيق "سلام عادل ودائم".

 
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وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "ستقوم الوزيرة كاميكاوا بزيارة إلى أوكرانيا وتلتقي نظيرها الأوكراني دميتري كوليبا. وستؤكد كاميكاوا للجانب الأوكراني أن السياسة اليابانية لدعم أوكرانيا ستبقى دون تغيير حتى رغم الوضع الدولي القاسي وستخبر الجانب الأوكراني عن سير المساعدات اليابانية وخطط ذلك".

 

وأضاف البيان أنها ستبحث إعادة إعمار أوكرانيا وعقد المؤتمر الأوكراني الياباني حول إعادة الإعمار الاقتصادي الذي سيعقد في طوكيو في 19 شباط القادم بمشاركة رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال.

 

وتابع: "ستشارك وزيرة الخارجية اليابانية في المناقشة النزيهة مع الشركاء الأوكرانيين للجهود الضرورية لتحقيق السلام العادل والدائم وإمكانيات اليابان للمساهمة في هذه العملية". 
( روسيا اليوم)

 

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