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عربي-دولي

"كييف احتموا"... الجيش الأوكراني: روسيا تشن هجوما كبير النطاق على أوكرانيا

Lebanon 24
08-01-2024 | 01:25
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قال الجيش الأوكراني إن روسيا شنت هجوما صاروخيا كبير النطاق على عدد من المناطق الأوكرانية في الساعات الأولى من الإثنين، مضيفا أن جميع أنحاء البلاد تحت إنذار الضربات الجوية.
وكتبت القوات الجوية الأوكرانية على تطبيق تيليغرام: "كييف،احتموا!"، مضيفة أن العاصمة كييف مهددة بهجوم صواريخ باليستية.
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وقال مسؤولون عسكريون أوكرانيون في كريفي ريه وزابوريجيا وخاركيف ودنيبروبتروفسك وخملنيتسكي إن مدنهم أيضا تواجه "هجوما صاروخيا كبيرا" تشنه روسيا.


وكان رئيس بلدية خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، قال إن المنازل في المدينة نجت من هجوم صاروخي روسي جديد.


وأضاف رئيس البلدية إيهور تيريخوف في منشور على تطبيق تيليغرام: "سقط بالقرب من منازل خاصة في أحد أحياء المدينة. وتشير المعلومات الأولية إلى عدم وقوع أضرار أو خسائر بشرية".
ولم يتضح ما إذا كان يشير إلى صاروخ واحد أم إلى هجوم بشكل عام. وكتب في منشور سابق أن خاركيف تتعرض لهجوم صاروخي وسمع دوي عدة انفجارات.
وكانت موسكو وعدت بالرد على هجمات صاروخية أوكرانية استهدفت مدينة بيلغورود الروسية على الحدود في الآونة الأخيرة. (سكاي نيوز)
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