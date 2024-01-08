الشعب الأميركي متخوّف.. أعمال العنف تُلاحق الإنتخابات الرئاسية المقبلة!

على بعد أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية لعام 2024، أظهر استطلاع رأي جديد أن غالبية البالغين الأميركيين تقريبا يعتقدون أنه ستكون هناك أعمال عنف في الانتخابات المقبلة، إذ إن 51 في المئة من المشاركين يتوقعون أن يتقبل الجانب الخاسر في الانتخابات "الخسارة بسلام"، مقابل 49 في المئة يتوقعون حدوث "أعمال عنف بسبب تلك الخسارة"، حسب موقع أكسيوس.

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هذا وكشف الاستطلاع أيضا أن 78 في المئة من المشاركين "لا يوافقون على الأفعال التي قام بها الأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكابيتول يوم 6 كانون الثاني".



وشمل هذا الرقم 70 في المئة من الجمهوريين و82 في المئة من المستقلين، و84 في المئة من الديمقراطيين.