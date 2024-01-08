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ثلث الأميركيين يؤيدون سياسات بايدن بشأن المهاجرين

Lebanon 24
08-01-2024 | 02:20
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أظهر استطلاع في الولايات المتحدة أن 32 بالمئة فقط من المواطنين يؤيدون سياسات الرئيس جو بايدن، المتعلقة بالحدود والمهاجرين.

 

وأجرت الاستطلاع قناة "CBS"، ما بين 3 و5 كانون الثاني الجاري، قبل نحو أسبوع من بدء الانتخابات التمهيدية للسباق الرئاسي.

 

وأجاب 32 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع بـ"نعم"، و68 في المئة بـ"لا"، على سؤال حول ما إذا كانوا يعتبرون سياسات بايدن إزاء المهاجرين غير النظاميين على الحدود المكسيكية صحيحة أم لا.

 

وذكرت القناة، أن تأييد الناخبين لبايدن بشأن أمن الحدود جاء عند المستوى الأدنى بين الاستطلاعات التي أجرتها حتى اليوم.

 

وعبر 35 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم للجمهوريين في الكونغرس بشأن نفس القضية، في حين أكد 65 بالمئة منهم رفضهم لنهج أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب الجمهوريين تجاه المشكلة على حدود.

 

وأشار 45 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع إلى أن مشكلة المهاجرين غير النظاميين على الحدود المكسيكية وصلت إلى "مستوى الأزمة".

 

وقال 63 بالمئة منهم إن العبور من الحدود "يجب أن يكون أكثر صعوبة". ( وكالات)

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