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عربي-دولي

كوريا الجنوبية تستعد لإطلاق قمرين صناعيين للتجسس

Lebanon 24
08-01-2024 | 02:35
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تخطط كوريا الجنوبية لإطلاق قمرين صناعيين للتجسس هذا العام "لمراقبة كوريا الشمالية بشكل أفضل".

 
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وقالت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي (DAPA)، إنه من المقرر إطلاق قمرين صناعيين بنظام رادار الفتحة التركيبية (SAR) على متن صاروخ "فالكون 9"، من شركة "سبيس إكس" الأمريكية، من قاعدة "كاب كانافيرال" للقوات الجوية في ولاية فلوريدا الأمريكية في أبريل ونوفمبر على التوالي.

 

وبدأت كوريا الجنوبية بإطلاق القمر الصناعي الكهروضوئي بالأشعة تحت الحمراء في ديسمبر، وتخطط لوضع 4 أقمار صناعية بنظام رادار الفتحة التركيبية في المدار بحلول 2025، لتعزيز القدرات الاستخباراتية الفضائية وسط التهديدات الصاروخية والنووية المتزايدة من قبل كوريا الشمالية. 

 

وقالت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي إنه عند تشغيل نظامي الأقمار الصناعية معا من المتوقع أن تتمكن الأقمار الصناعية للتجسس من الكشف الفوري عن علامات الإنذار المبكر للهجمات النووية أو الصاروخية المحتملة من قبل كوريا الشمالية.

 

ويأتي إعلان كوريا الجنوبية بعد أيام من تعهد بيونغ يانغ بإطلاق 3 أقمار صناعية أخرى للتجسس هذا العام.

( روسيا اليوم)

 

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