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5 ضحايا من الشرطة الباكستانية في انفجار استهدف فريق تلقيح ضد شلل الأطفال

Lebanon 24
08-01-2024 | 02:33
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أفاد مسؤولون في باكستان، الاثنين، بأن ما لا يقل عن 5 من عناصر الشرطة لقوا مصرعهم جراء انفجار استهدف فريق تلقيح ضد شلل الأطفال بشمال غرب البلاد.

وقال المسؤول الإداري الكبير في منطقة باجور أنور الحق إن "شاحنة للشرطة تقل قرابة 25 شرطياً من حملة مكافحة شلل الأطفال استُهدفت بعبوة ناسفة يدوية الصنع".
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وأضاف أن 5 من عناصر الشرطة سقطوا، فيما أصيب 20 آخرون على الأقل. وأكد المسؤول في شرطة المنطقة كاشف ذو الفقار الحصيلة.

ووقع الانفجار في ماموند بمنطقة باجور الحدودية المتاخمة لأفغانستان، حيث تتصاعد الهجمات المسلحة منذ سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابول في 2021.
 
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