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صحة غزة: 73 شهيدا وصولوا "مستشفى الأقصى" في 24 ساعة

Lebanon 24
08-01-2024 | 03:00
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 أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة إن 73 شخصاً استشهاد، وأُصيب 99 جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى، وسط قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وقال التلفزيون الفلسطيني، اليوم، إن ثمانية استشهدوا في قصف إسرائيلي على منزل غرب دير البلح، وسط قطاع غزة.

 

وذكر تلفزيون الأقصى أن مُقاتلات إسرائيلية شنّت غارات مكثفة على مخيم المغازي وسط القطاع.

  

كانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت، أمس، ارتفاع عدد شهدا الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول، إلى 22835 شهيدا، بالإضافة إلى 58416 مصاباً. ( الشرق الأوسط)

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