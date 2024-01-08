Advertisement

عربي-دولي

في سوريا.. إطلاق عشرات الصواريخ على قاعدة حقل العمر النفطي

Lebanon 24
08-01-2024 | 02:53
A-
A+
Doc-P-1149894-638403048573490843.jpg
Doc-P-1149894-638403048573490843.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن مسلحين استهدفوا بعشرات الصواريخ قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور، التي تضم قوات التحالف الدولي في سوريا، من دون الكشف عن وقوع إصابات.
 
Advertisement
وكانت طائرة مسيرة، يُعتقد أنها أميركية، استهدفت شاحنة بالقرب من البوكمال شرقي دير الزور، أمس الأحد، عقب إعلان الفصائل العراقية، أنها قصفت هدفا عسكريا في الجولان السوري المحتل، وقاعدة عسكرية أميركية في ريف الحسكة بشرق سوريا بالمسيرات.(العربية)
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:49 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:08 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:09 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:24 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:15 | 2024-01-08
03:45 | 2024-01-08
03:31 | 2024-01-08
03:21 | 2024-01-08
03:10 | 2024-01-08
03:00 | 2024-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24