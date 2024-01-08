في سوريا.. إطلاق عشرات الصواريخ على قاعدة حقل العمر النفطي

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن مسلحين استهدفوا بعشرات الصواريخ قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور، التي تضم قوات التحالف الدولي في سوريا، من دون الكشف عن وقوع إصابات.وكانت طائرة مسيرة، يُعتقد أنها أميركية، استهدفت شاحنة بالقرب من البوكمال شرقي دير الزور، أمس الأحد، عقب إعلان الفصائل العراقية، أنها قصفت هدفا عسكريا في الجولان السوري المحتل، وقاعدة عسكرية أميركية في ريف الحسكة بشرق سوريا بالمسيرات.(العربية)