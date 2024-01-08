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هذه أولوية بايدن بحال فوزه في ولاية ثانية

Lebanon 24
08-01-2024 | 03:10
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يركز الرئيس الأميركي جو بايدن على قضية الإجهاض كمفتاح رئيسي لبرنامجه الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2024.

 

وقال كوينتين فولكس، نائب مدير الحملة، يوم امس خلال مقابلة مع برنامج "Meet the Press" على شبكة NBC: عن أولوية بايدن في حال فوزه بولاية ثانية قائلا "أولاً وقبل كل شيء الإجهاض لقد أصر الرئيس على أننا بحاجة إلى استعادة حقوق الإجهاض.

 
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مضيفا "من غير المفهوم أن تستيقظ النساء اليوم في بلد يتمتع بحقوق أقل مما كان يتمتع به أسلافهن منذ سنوات مضت".

 

وقال فولكس: "انظر، الرئيس يدرك أن هذه الانتخابات لا تتعلق به: إنها تتعلق بالشعب الأميركي".

 

وأضاف أن استعادة قضية الإجهاض ليست العنصر الوحيد في قائمة مهام بايدن. مردفا "في فترة ولايته الثانية،سيهدف الرئيس إلى إنهاء المهمة على قائمة الأولويات التي بدأت إدارته بالفعل في الدفع لتحقيقها، بما في ذلك حظر الأسلحة الهجومية وخفض تكلفة الأنسولين وتوسيع إعفاء قروض الطلاب".

 

وبحسب بوليتكو يستعد بايدن للترشح على ما وُصف بأنه أقوى برنامج لحقوق الإجهاض لأي مرشح في الانتخابات العامة، حيث يتطلع هو وحلفاؤه إلى تحقيق النصر في أول انتخابات رئاسية منذ إلغاء قضية الإجهاض في عام 2022. ( العربية)

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