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عربي-دولي

تقريرٌ مروّع عن أطفال غزّة.. ما يجري معهم يومياً لا يخطر في البال!

Lebanon 24
08-01-2024 | 02:54
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كشفت منظمة "إنقاذ الطفولة"، أن 10 أطفال في قطاع غزة يفقدون سيقانهم بشكل يومي جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 3 أشهر.

وقالت المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، إن تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تفيد بأن ألف طفل في غزة فقدوا إحدى ساقيهم أو كلتيهما منذ بداية الهجمات الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول الماضي.
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وأضافت في بيان أصدرته الأحد، أن معظم العمليات الجراحية التي خضع لها الأطفال في غزة تم إجراؤها دون تخدير، مشيرة إلى الأوضاع الكارثية التي تعاني منها المنظومة الصحية في قطاع غزة في ظل عدم توفر الكوادر والمعدات الطبية.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أشار إلى أن عدوان الاحتلال المتواصل تسبب في إخراج 30 مستشفى عن الخدمة بشكل كامل.

ونقل البيان عن منسق شؤون المنظمة في فلسطين جيسون لي، قوله إن "معاناة الأطفال في هذا الصراع لا يمكن تصورها".

وفي وقت سابق، شددت "اليونيسيف" على أن حرب الاحتلال على قطاع غزة هي "حرب على الأطفال"، بحسب تعبير المتحدث باسمها جيمس إلدر. (عربي21)
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