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لخفض الإنفاق.. نتنياهو يدرس الاستغناء عن وزارات

Lebanon 24
08-01-2024 | 03:45
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أوردت إذاعة "ريشت بيت" العبرية، اليوم، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس خيار إغلاق بعض الوزارات الحكومية الصغيرة، في محاولة لضبط النفقات.

 

وذكرت الإذاعة أن النقاش يتمحور حاليا حول إمكانية الإبقاء على تعيين الوزير في منصبه رغم إغلاق وزارته، وذلك تجنبا لأزمة ائتلافية محتملة؛ بحيث يبقى وزيرا بلا حقيبة.

 

ومن المنتظر عقد جلسة الحكومة، الخميس المقبل، لمناقشة الموازنة العامة "وحتى ذلك الحين يحاول مقربون من رئيس الوزراء صياغة قرار بشأن الوزراء في الوزارات الصغيرة المحتمل الاستغناء عنها وإغلاقها".

 

وزادت: "الموازنة بشكلها الحالي قد تؤدي إلى تفكيك حكومة الطوارئ". (الأناضول)

 

 

 

 

 

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