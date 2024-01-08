غزة.. مستشفى "الأقصى" يعمل بـ30 بالمئة من موظفيه

قالت منظمة الصحة العالمية إن مستشفى "شهداء الأقصى" وسط قطاع غزة فقد الكثير من موظفيه، وإنه يعمل حاليا بنحو 30 بالمئة فقط ممكن كانوا يعملون قبل أوامر الإخلاء الإسرائيلية.

جاء ذلك في تقرير نشره موقع "أخبار الأمم المتحدة"، عقب زيارة أجراها فريق من منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إلى مستشفى "الأقصى"، أمس.

ووفق التقرير، قال شون كيسي، منسق فريق الطوارئ الطبي بمنظمة الصحة العالمية، إن المشهد في المستشفى "فوضوي"، وإن موقعة "قريب من المنطقة التي تم إخلاؤها.

وقال شون كيسي، منسق فريق الطوارئ الطبي بمنظمة الصحة العالمية،"فقد المستشفى الكثير من موظفيه، ويعمل حاليا بنحو 30 بالمئة من الموظفين الذين كانوا موجودين قبل بضعة أيام فقط".

وقبل أيام، أصدرت القوات الإسرائيلية أوامر بإخلاء المنطقة المحيطة بالمستشفى بمدينة دير البلح من خلال منشورات أسقطتها من الجو.

( الأناضول)