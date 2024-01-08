Advertisement

عربي-دولي

استهداف قوات الشرطة في باكستان.. وسقوط قتلى

Lebanon 24
08-01-2024 | 04:18
A-
A+
Doc-P-1149950-638403100603625764.png
Doc-P-1149950-638403100603625764.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرضت شاحنة تقل قوات شرطة مكلفة بحماية العاملين في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غرب باكستان إلى استهداف بتفجير قنبلة على جانب الطريق، ما أسفر عن مقتل 6 ضباط على الأقل وإصابة 10 آخرين، حسب ما قال مسؤولون.
Advertisement

وأفاد مسؤول الشرطة كاشف ذو الفقار أن الهجوم وقع في معقل طالبان الباكستانية السابق في ماموند بإقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان.

وأضاف أن بعض الضباط المصابين في حالة حرجة ويخضعون للعلاج بمستشفى حكومي.

بالتوازي، لم يعلن أحد مسؤوليته على الفور عن الهجوم، الذي جاء بعد ساعات من إطلاق السلطات أول حملة لمكافحة شلل الأطفال في العام الجديد.(العربية)
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:08 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:49 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2024-01-08
08:07 | 2024-01-08
08:00 | 2024-01-08
07:21 | 2024-01-08
06:31 | 2024-01-08
05:58 | 2024-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24