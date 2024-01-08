استهداف قوات الشرطة في باكستان.. وسقوط قتلى

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تعرضت شاحنة تقل قوات شرطة مكلفة بحماية العاملين في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غرب باكستان إلى استهداف بتفجير قنبلة على جانب الطريق، ما أسفر عن مقتل 6 ضباط على الأقل وإصابة 10 آخرين، حسب ما قال مسؤولون.وأفاد مسؤول الشرطة كاشف ذو الفقار أن الهجوم وقع في معقل طالبان الباكستانية السابق في ماموند بإقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان.وأضاف أن بعض الضباط المصابين في حالة حرجة ويخضعون للعلاج بمستشفى حكومي.بالتوازي، لم يعلن أحد مسؤوليته على الفور عن الهجوم، الذي جاء بعد ساعات من إطلاق السلطات أول حملة لمكافحة شلل الأطفال في العام الجديد.(العربية)