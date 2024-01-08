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عربي-دولي

بعد جولة عربية... بلينكن يصل مساء إلى تل أبيب لبحث الحرب في غزة

Lebanon 24
08-01-2024 | 04:17
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يصل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى إسرائيل لإجراء محادثات صعبة حول الحرب في قطاع غزة، حيث تتواصل العمليات العسكرية، بينما تزداد المخاوف من اتساع رقعة النزاع في المنطقة.
ومع دخول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة شهرها الرابع، ندد بلينكن الأحد في قطر  بـ"مأساة لا يمكن تصورها" مع سقوط آلاف القتلى الفلسطينيين، محذرا بأن "هذا النزاع قد ينتشر بسهولة".
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ويزور بلينكن، الإمارات والسعودية قبل الوصول إلى تل أبيب، حيث يجري محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين، اعتبارا من  الثلاثاء.
وهذه رابع جولة يقوم بها بلينكن إلى المنطقة منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الاول. وفيما تدعم واشنطن إسرائيل عسكريا وسياسيا، تضاعف الدبلوماسية الأميركية التحذيرات بشأن المدنيين الفلسطينيين. (الحرة)

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