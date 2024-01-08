محمد بن سلمان يفوز بلقب "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا"

فاز ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بلقب "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2023" حسب استطلاع للرأي.

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وحصل ولي العهد السعودي على 366403 أصوات بواقع 69.3% من 530399 أدليت في الاستطلاع الذي بدأته "RT العربية" في 15 كانون الأول الماضي واستمر حتى نهاية يوم السابع من كانون الثاني الحالي.

وفاز بالمركز الثاني رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد بـ95033 صوتا بواقع 17.9% من إجمالي الأصوات.

فيما حصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس على المركز الثالث بـ20645 صوتا بواقع 3.9% من أصوات المشاركين.

وبهذه النتيجة يكون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد احتفظ بالصدارة للعام الثالث على التوالي.

( روسيا اليوم)