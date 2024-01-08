Advertisement

عربي-دولي

الأزهر الشريف يعزي وائل الدحدوح ويصفه بـ"الصحفي الشجاع"

Lebanon 24
08-01-2024 | 04:55
A-
A+
Doc-P-1149961-638403116962754841.jpg
Doc-P-1149961-638403116962754841.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قدم الأزهر الشريف في مصر، التعازي إلى الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، مراسل قناة "الجزيرة" في قطاع غزة، في فقد نجله حمزة، فيما وافق مجلس نقابة الصحفيين المصرية على منحه "جائزة حرية الصحافة".

 
Advertisement

وقال الأزهر في بيان مساء امس، إن "العدوان الصهيوني على غزة شجع على قتل ما يزيد على 22 ألف شهيد، من بينهم ‏أكثر من 9 آلاف طفل و6 آلاف امرأة إلى جانب مئات الأطباء وأفراد الطواقم ‏الطبية ورجال الإسعاف والصحفيين والموظفين الدوليين، وتسجيل عشرات الآلاف ‏من المفقودين تحت الأنقاض".‏

 

وأعرب عن تعجبه من أن "تحدث كل جرائم الإبادة هذه ولا تجد من يُوقفها،‏ وكأن كل ما يحدث في غزة لم يعد كافيًا لاستصراخ الضمير الإنساني والمطالبة ‏بوقف فوري لهذه العدوان الإرهابي".

 

وقال الأزهر إنه "يتقدَّم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب الفلسـطـيني والصحفي ‏الشجاع وائل الدحدوح والجماعة الصحفيَّة في كل مكان، في استشهاد نجله الصحفي حمزة، وزميله الصحفي مصطفى ثريا، واللذين تم استهدافهما في هجوم إرهابي جبان".

 

وأعلن مجلس الصحفيين المصرية، في بيان مساء الأحد، "منح وائل الدحدوح جائزة حرية الصحافة لعام 2024 تمجيدا لصموده وصمود الصحفيين الفلسطينيين في وجه العدوان الصهيوني الغاشم"، دون إعلان موعد بشأن تسليمه الجائزة.

 

وأوضحت نقابة الصحفيين المصرية إن جائزة "حرية الصحافة تمنح للصحفيين، الذين يؤدون دورًا بارزًا في الدفاع عن حرية الصحافة".

 ( الأناضول)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:08 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:49 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2024-01-08
08:07 | 2024-01-08
08:00 | 2024-01-08
07:21 | 2024-01-08
06:31 | 2024-01-08
05:58 | 2024-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24