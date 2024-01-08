قدم الأزهر الشريف في مصر، التعازي إلى الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، مراسل قناة "الجزيرة" في قطاع غزة، في فقد نجله حمزة، فيما وافق مجلس نقابة الصحفيين المصرية على منحه "جائزة حرية الصحافة".

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وقال الأزهر في بيان مساء امس، إن "العدوان الصهيوني على غزة شجع على قتل ما يزيد على 22 ألف شهيد، من بينهم ‏أكثر من 9 آلاف طفل و6 آلاف امرأة إلى جانب مئات الأطباء وأفراد الطواقم ‏الطبية ورجال الإسعاف والصحفيين والموظفين الدوليين، وتسجيل عشرات الآلاف ‏من المفقودين تحت الأنقاض".‏

وأعرب عن تعجبه من أن "تحدث كل جرائم الإبادة هذه ولا تجد من يُوقفها،‏ وكأن كل ما يحدث في غزة لم يعد كافيًا لاستصراخ الضمير الإنساني والمطالبة ‏بوقف فوري لهذه العدوان الإرهابي".

وقال الأزهر إنه "يتقدَّم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب الفلسـطـيني والصحفي ‏الشجاع وائل الدحدوح والجماعة الصحفيَّة في كل مكان، في استشهاد نجله الصحفي حمزة، وزميله الصحفي مصطفى ثريا، واللذين تم استهدافهما في هجوم إرهابي جبان".

وأعلن مجلس الصحفيين المصرية، في بيان مساء الأحد، "منح وائل الدحدوح جائزة حرية الصحافة لعام 2024 تمجيدا لصموده وصمود الصحفيين الفلسطينيين في وجه العدوان الصهيوني الغاشم"، دون إعلان موعد بشأن تسليمه الجائزة.

وأوضحت نقابة الصحفيين المصرية إن جائزة "حرية الصحافة تمنح للصحفيين، الذين يؤدون دورًا بارزًا في الدفاع عن حرية الصحافة".

( الأناضول)