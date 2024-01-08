"القسّام" في الطليعة.. تعرفوا إلى أبرز الحركات المُسلحة في غزة

عديدة هي فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة والتي برزت أسماء بعضها في ميدان القتال خلال المعركة المندلعة في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي.

أبرز تلك الفصائل هي كتائب الشهيد عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، فيما هناك فصائل أخرى موجودة أيضاً ولها دورٌ كبير في مجابهة إسرائيل.. فمن هي هذه المجموعات المُقاومة؟ وماذا تقول المعلومات عنها؟

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كتائب الشهيد عز الدين القسام

بدأت تتشكل منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وتبنت اسم القسام تيمناً بأحد زعماء انتفاضة الشعب الفلسطيني ضد الاستعمار الإنكليزي، عز الدين القسام، حيث يوصف بأنه "رمز من رموز المقاومة الفلسطينية".

وتبنت الكتائب منذ تأسيسها العمل العسكري تحت جناح حركة حماس.

نفذت كتائب القسام منذ تأسيسها عمليات عسكرية ضد إسرائيل، نتج عنها انسحاب القوات الإسرائيلية وإخلاء مستوطناتها في قطاع غزة عام 2005.

وسيطرت كتائب القسام على مقاليد الحكم في غزة بعد فوز حركة حماس في الانتخابات عام 2006، واستبعاد منافستها حركة فتح من القطاع عام 2007.

وأعلنت كتائب القسام عن بدء عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 تشرين الأول 2023 حيث شملت هجوماً برياً وبحرياً وجوياً وتسللاً للمقاومين إلى عدة مستوطنات في غلاف غزة.

سرايا القدس

تعتبر سرايا القدس ثاني أكبر قوة عسكرية في قطاع غزة، تأسست عام 1987 كجناح عسكري لحركة الجهاد الإسلامي، التي تأسست في عام 1982 تحت اسم كتائب "سيف الإسلام".

ومع مطلعِ التسعينيات، قامت قيادة الجهاد الإسلامي بتغيير اسم الجناح العسكري إلى "القوى الإسلامية المجاهدة" التي عُرفت اختصارًا باسمِ (قسم).

برز اسم سرايا القدس باسمها الحالي عام 2002، حين شاركت في ما عرف بمعركة مخيم جنين التي قادها محمود طوالبة.

3- ألوية الناصر صلاح الدين

تأسست عام 2000 كجناح عسكري للجان المقاومة الشعبية.

وبرز دورها في الهجوم على غزة عام 2008، قبل أن تعلن انشقاقها عن لجان المقاومة الشعبية، وتأسيس كيان مستقل بنفس الاسم.

4- كتائب الأنصار

تأسست عام 2007 كجناح عسكري لحركة الأحرار الفلسطينية تحت رئاسة "خالد أبو هلال"، بعد أن أعلن عدد من قادة حركة فتح الانفصال عن الحركة.

5- كتائب شهداء الأقصى

هي الجناح العسكري المسلح السابق لحركة فتح، قبل أن تتنصَّل منها الحركة وتعلن انفصالها عنها عام 2007.

تتكون من مجموعات عسكرية منها: "مجموعة أيمن جودة"، و"مجموعة نبيل مسعود"، و"لواء نضال العامودي".

6- كتائب أحمد أبو الريش

تأسست عام 2000 من جناح عسكري لحركة فتح، وأسسها عمرو أبو ستة.

7- كتائب جهاد جبريل

الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة. شاركت في صد العدوان على القطاع في حرب عام 2014.

8- كتائب عبد القادر الحسيني

أسستها مجموعة من العناصر المسلحة التي كانت تنتمي لكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح.

9- كتائب المجاهدين

تأسست الكتائب عام 2006 على يد عمر أبو شريعة، وتمثل الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين المنشقة عن حركة فتح.

تتكون قواتها من لواء سابق بكتائب شهداء الأقصى يتعدى 2000 مقاوم.

10- كتائب أبو علي مصطفى

تأسست عام 2000 حيث كان اسمها سابقاً "قوات المقاومة الشعبية" وهي الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وتم تغيير الاسم لكتائب الشهيد أبو علي مصطفى بعد اغتيال إسرائيل الأمين العام للجبهة في رام الله عام 2001.

تتبنى الحركة الاتجاه اليساري الماركسي، وتنشط في غزة والضفة، ولها مشاركات في عملية "طوفان الأقصى".

11- كتائب المقاومة الوطنية

تشكلت عام 2000 من مجموعات عسكرية فلسطينية، وتمثل الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

تمتد في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وقامت بعمليات اقتحام متكررة للمعسكرات الإسرائيلية في الضفة وغزة.

12- جيش الإسلام

كانت أولى عملياته العسكرية المشاركة في عملية خطف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2006.

13- جيش الأمة

ظهر أول مرة خلال بيان أعلن فيه عن إطلاق قذائف هاون على مواقع عسكرية إسرائيلية عام 2006.

14- مجلس شورى المجاهدين

تأسس عام 2012، وهو ائتلاف من عدد من التنظيمات الجهادية في غزة وسيناء.

وأعلن مسؤوليته عن عدة هجمات عبر الحدود وعمليات إطلاق صواريخ على إسرائيل انطلاقا من غزة وسيناء.

15- التوحيد والجهاد

لم يعرف تاريخ تأسيسها، وتسمى أيضاً "أنصار بيت المقدس".

وشاركت في عمليات إطلاق صواريخ وقذائف هاون ضد إسرائيل.

ورغم تعدد الحركات المسلحة في قطاع غزة، فإن معظمها اختفى عن الساحة بعد تنفيذ عدد من العمليات ضد إسرائيل خلال السنوات السابقة. (العربي الجديد)