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عربي-دولي

في انفجار غامض.. احتراق 16 سفينة للحرس الثوري الإيراني (فيديو)

Lebanon 24
08-01-2024 | 05:36
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تحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن "اندلاع حريق في جزيرة قشم جنوب إيران أتى على 16 سفينة تابعة للحرس الثوري بينها سفينة استطلاع، إثر انفجار غامض".

وبحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإنه تم الإبلاغ مساء أمس الأحد عن انفجار غامض في القاعدة البحرية للحرس الثوري الإيراني في جزيرة قشم، وأدى إلى تضرر 16 سفينة تقل عسكريين متجهين للحوثيين في اليمن.
 
وفي مقاطع مصورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية عدة سفن مشتعلة، ودخان كثيف يتصاعد من المكان.
 
 
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كذلك كتب موقع balatarin الإيراني: "ذكرت عدة قنوات إسرائيلية أنه وفقا لتقارير غير مؤكدة، لحقت أضرار جسيمة بـ16 سفينة تابعة لجماعة الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك سفينة تجسس كانت تساعد في عمليات الحوثيين". (روسيا اليوم)

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