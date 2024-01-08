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إسرائيل تعرف مكان السنوار بشكل دقيق.. ما الذي يمنعها من استهدافه؟

Lebanon 24
08-01-2024 | 07:21
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تعرف إسرائيل مكان زعيم حماس في قطاع غزة يحيى السنوار بشكل دقيق، وفقاً لما ذكرته صحيفة "إسرائيل هيوم"، الإثنين.

وأضافت أن موانع استهداف السنوار تكمن في كونه محاطا بعدد كبير من الرهائن الإسرائيليين الأحياء.
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وفي شهر تشرين الثاني الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقابلة أجراها مع شبكة "فوكس نيوز" إن "قادة حماس، ومن بينهم يحيى السنوار، ما زالوا في مدينة غزة أو في أنفاق تحتها، مضيفا: "إنهم هناك. سوف نصل إليهم".

في حين قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية، في شهر كانون الاول الماضي، إنه واثق أن أيام زعيم المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة باتت معدودة.

ويعتبر ملف الرهائن من الملفات الشائكة للحرب الدائرة في غزة، وفشلت الجهود خلال الفترة الماضية على التوصل إلى اتفاق هدنة ثانية يمكن من خلالها تحرير المزيد من الرهائن مقبال إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. (سكاي نيوز)
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