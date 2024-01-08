هذا ما فعلته إسرائيل في أراضي الضفة الغربية خلال عام 2023!

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كشف مسؤول فلسطيني أن عمليات مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية تضاعفت في عام 2023 مقارنة بالعام السابق.وقال مؤيد شعبان، رئيس هيئة مكافحة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية في مؤتمر صحافي في رام الله: "خلال عام 2023 صادرت سلطات الاحتلال ما مجموعه 50524 دونما تحت مسميات مختلفة، إعلان محميات طبيعية، أوامر استملاك، أوامر وضع يد مقارنة مع حوالي 24 ألف دونم في عام 2022".وأوضح أن "الإجراءات الاستعمارية لدولة الاحتلال شكلت في عام 2023، وعلى كافة الأصعدة، منعطفا خطيرا على المستويات التشريعية والعملياتية التنفيذية على الأرض، وأدى إرهاب المستعمرين إلى تهجير 25 تجمعا بدويا فلسطينيا، 22 تجمعا بدويا منها جرى ترحيلها بُعيد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".وأضاف: "تتكون هذه التجمعات من 266 عائلة اشتملت على 1517 فردا جرى ترحيلهم من أماكن سكنهم إلى أماكن أخرى، تركز معظمها شرقي رام الله في السفوح الشرقية تحديدا والأغوار".واستعرض شعبان، جملة من الإحصائيات المتعلقة بعمليات الهدم ومصار المعدات وقطع الأشجار وهجمات المستوطنين الذين يحظون بدعم الحكومة الإسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو.وقال شعبان: "بلغ عدد المستعمرين في مستعمرات الضفة الغربية بما فيها القدس ما مجموعه 730330 مستعمرا، موزعين على 180 مستعمرة، و194 بؤرة استعمارية منها 93 بؤرة رعوية".وأضاف: "في مجمل العام 2023 تمت إقامة 18 بؤرة استيطانية جديدة، 8 منها أقيمت بعيد 7 تشرين الاول ، أخذت 14 منها شكل بؤر رعوية في محافظات أريحا وطوباس وسلفيت ورام الله ونابلس، وأربعة منها أخذت شكل البؤرة السكنية، أقامها مستعمرون على أراض قرى محافظات نابلس وأريحا وطولكرم".