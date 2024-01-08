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عربي-دولي

ملك الأردن: حرب إسرائيل تخلق جيلاً من الأيتام في غزة

Lebanon 24
08-01-2024 | 10:31
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شدّد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الإثنين على أن "إسرائيل خلقت جيلا كاملا من الأيتام بسبب الحرب في غزة".
 
 
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الملك عبد الله الثاني قوله، في تصريحات ألقاها في رواندا إنه "نحو 30 ألفا، معظمهم نساء وأطفال، قتلوا أو فقدوا نتيجة الصراع".
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وجا في كلمته أيضاً: "أمامنا جيل كامل من الأيتام في غزة، كيف يمكن للعدوان والقصف العشوائيين أن يحققا السلام؟".
 
 
واشار إلى أن بث الخوف والمعلومات المضللة في ظل غياب رد فعل دولي يقود إلى أبشع أشكال التطرف المميت"، مضيفا: "علينا أن نحارب الخطاب اللاإنساني الذي يغذي الصراعات، وعلينا أن نتمسك بإنسانيتنا حتى نتجنب الوقوع في الهاوية، ودون التوصل للسلام العادل على أساس حل الدولتين، سيستمر العالم بدفع ثمن باهظ لفشله في حل الصراع".
 
وختم الملك عبدالله: "على الجميع الإقرار بوحشية ما تم ارتكابه قبل أن نعمل لتحقيق السلام".
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