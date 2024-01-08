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عربي-دولي
"إسرائيل تحتاج إلى حكومة مختلفة".. لابيد يدعو لإقالة نتنياهو
Lebanon 24
08-01-2024
|
11:00
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دعا زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، إلى إقالة حكومة بنيامين نتنياهو وتشكيل حكومة بديلة.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، لفت لابيد إلى أن إسرائيل تحتاج إلى حكومة مختلفة ورئيس وزراء مختلف، كما دعا بيني غانتس إلى الاستقالة من حكومة الطوارئ الإسرائيلية المعنية بالحرب .
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والشهر الماضي، انتقد لابيد نتنياهو، وقال إن الأخير فقد ثقة غالبية الإسرائيليين، مشيرا إلى أن "حكومة إسرائيل لم تعد موجودة"، مشيرا الى أنها "لم تحدد هدفا استراتيجيا للحرب التي تخوضها في قطاع غزة".
وبينما تدخل الحرب في غزة من دخول شهرها الرابع على التوالي، لا تزال سلسلة الخلافات مستمرة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته، وكذلك مع قادة الجيش. (سكاي نيوز)
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