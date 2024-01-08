نتنياهو أمام 3 خيارات.. مسؤول أميركي رفيع يكشف رسالة بلينكن لإسرائيل

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نقلت شبكة "ان بي سي" عن مسؤول أميركي رفيع أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، سيبلغ "إسرائيل" بضرورة إنهاء المعركة العسكرية في أسرع وقت ممكن.كذلك، نقلت شبكة "سي أن أن" عن مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، قوله إنه يجب على رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الاختيار بين أسلوب إدارة وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، و"الأسلوب الذي يرضينا".