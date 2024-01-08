إسرائيل تغير استراتيجية ضرباتها في سوريا.. هجمات أكثر فتكاً على مواقع إيرانية

كشفت وكالة رويترز عن مصادر أن إسرائيل غيرت استراتيجية ضرباتها الجوية في سوريا، منذ بداية حرب غزة، لتنتقل إلى موجة متصاعدة من استهدافات أكثر فتكاً.



ونقلت وكالة رويترز عن ستة مصادر مطلعة بشكل مباشر قولها إن إسرائيل تنفذ موجة غير مسبوقة من الضربات القاتلة في سوريا تستهدف شاحنات بضائع وبنية تحتية وأفراداً مشاركين في نقل أسلحة إيران".

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وذكرت المصادر، ومن بينها مسؤول بالمخابرات العسكرية السورية وقائد في التحالف الإقليمي الذي يدعم الحكومة السورية، أن إسرائيل غيرت استراتيجياتها في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول وما أعقبه من عمليات القصف الإسرائيلية في غزة ولبنان، وفقاً لرويترز.

وقال القائد في التحالف الإقليمي ومصدران آخران مطلعان لوكالة ويترز إن إسرائيل تخلت عن "قواعد اللعبة" القائمة على التكتم لضرباتها في سوريا في السابق، ويبدو أنها "لم تعد حذرة" إزاء تكبيد حزب الله هناك خسائر فادحة.

وأضاف القائد "لقد اعتادوا إطلاق نيران تحذيرية، كانوا يضربون بالقرب من الشاحنة، فيخرج رجالنا من الشاحنة ثم يضربون الشاحنة"، واصفاً الهجمات الإسرائيلية على عمليات نقل الأسلحة التي كانت جماعة حزب الله تقوم بها قبل السابع من تشرين الأول.



وأردف قائلا "انتهى ذلك. إسرائيل تشن الآن غارات جوية أكثر فتكا وأكثر تواترا على عمليات نقل الأسلحة الإيرانية وأنظمة الدفاع الجوي في سوريا. إنهم يقصفون الجميع مباشرة. إنهم يقصفون من أجل القتل".

في المقابل، ولم يرد الجيش الإسرائيلي على أسئلة لرويترز بشأن تصعيد عملياته، وقال مسؤول إسرائيلي كبير للصحفيين مع اشتراط عدم الكشف عن هويته إن حزب الله بدأ هذه الجولة من القتال بهجمات يوم الثامن من أكتوبر تشرين الأول، وإن الاستراتيجية الإسرائيلية كانت انتقامية، بحسب ما نقلته رويترز.

المصدر: رويترز+ وسائل إعلام