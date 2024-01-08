Advertisement

عربي-دولي

بايدن يتخذ القرار النهائي حيال بقاء أو إقالة وزير الدفاع بسبب ما فعله

Lebanon 24
08-01-2024 | 12:25
A-
A+
Doc-P-1150087-638403388343362172.jpg
Doc-P-1150087-638403388343362172.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صرح مسؤول بالبيت الأبيض، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الأميركي جو بايدن، لا يفكر في إقالة وزير الدفاع لويد أوستن.
في المقابل، المسؤول ذكر أنه لا يعلم إن كان أوستن غائباً عن الوعي في الأيام القليلة الماضية.
Advertisement
يأتي ذلك بعدما أخفى أوستن دخوله المستشفى في يوم رأس السنة الجديدة عن الرئيس والشعب لأيام، وقال يوم السبت إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه السرية.
وتم إدخال أوستن "70 عاماً" إلى مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني بسبب مضاعفات بعد إجراء طبي اختياري في الآونة الأخيرة، الأمر الذي أبقته الوزارة طي الكتمان لمدة خمسة أيام.

واتهم السناتور روجر ويكر، كبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، الوزارة بالتقاعس في إبلاغ الكونغرس على الفور بمثل هذا الأمر وفقا للقانون.

المصدر: الشرق الأوسط
المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:08 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:49 | 2024-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:17 | 2024-01-08
14:05 | 2024-01-08
13:56 | 2024-01-08
13:45 | 2024-01-08
13:25 | 2024-01-08
13:15 | 2024-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24