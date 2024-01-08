بايدن يتخذ القرار النهائي حيال بقاء أو إقالة وزير الدفاع بسبب ما فعله

صرح مسؤول بالبيت الأبيض، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الأميركي جو بايدن، لا يفكر في إقالة وزير الدفاع لويد أوستن.

في المقابل، المسؤول ذكر أنه لا يعلم إن كان أوستن غائباً عن الوعي في الأيام القليلة الماضية.

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يأتي ذلك بعدما أخفى أوستن دخوله المستشفى في يوم رأس السنة الجديدة عن الرئيس والشعب لأيام، وقال يوم السبت إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه السرية.

وتم إدخال أوستن "70 عاماً" إلى مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني بسبب مضاعفات بعد إجراء طبي اختياري في الآونة الأخيرة، الأمر الذي أبقته الوزارة طي الكتمان لمدة خمسة أيام.



واتهم السناتور روجر ويكر، كبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، الوزارة بالتقاعس في إبلاغ الكونغرس على الفور بمثل هذا الأمر وفقا للقانون.



المصدر: الشرق الأوسط