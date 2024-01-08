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عربي-دولي

إسرائيل تغتال قيادياً بارزاً من حماس في سوريا.. تعرفوا عليه

Lebanon 24
08-01-2024 | 13:25
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استشهد أحد مسؤولي حركة حماس في سوريا "حسن عكاشة" بضربة جوية إسرائيلية على منطقة بيت جن جنوب غرب العاصمة دمشق.

وقال الناطق باسم جيش العدو الإسرائيلي إن عكاشة هو مسؤول إطلاق القذائف الصاروخية لحماس من داخل الأراضي السورية نحو إسرائيل.
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وزعم أدرعي أن "القيادي عكاشة وجه منذ بداية حرب 7 تشرين الأول، مقاتلين من حماس قاموا بعمليات إطلاق قذائف صاروخية من سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية".

المصدر: أفيخاي أدرعي
المصدر: "رصد" لبنان 24
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