الجيش الإسرائيلي ينشر صوراً لأكبر مصنع أسلحة لحماس تحت الأرض

نشر المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، صوراً لأكبر مخرطة لصناعة الأسلحة تستخدمها حماس منذ بداية القتال في قطاع غزة.
وقال أدرعي إن الجيش الإسرائيلي سيطر على مصنع تحت الأرض في مخيم البريج الواقع في قلب قطاع غزة، تستخدمه حماس لصناعة الصواريخ القادرة على الوصول إلى شمال إسرائيل.
وبحسب أدرعي، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم البريج، عثرت على عدة فتحات أنفاق يبلغ عمقها حوالي 30 متراً حيث تم الكشف عن مصنع ضخم لصناعة الوسائل القتالية في قطاع غزة.
وأضاف أدرعي تم العثور على العديد من المصانع الأخرى لصناعة القذائف الصاروخية طويلة المدى، والمواد المتفجرة ومكونات زيادة دقة القذائف الصاروخية، وقذائف الهاون، والعبوات الناسفة، والأسلحة الخفيفة والطائرات المسيرة من دون طيار تحت الأرض".
المصدر: أفيخاي أدرعي