Advertisement

عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي ينشر صوراً لأكبر مصنع أسلحة لحماس تحت الأرض

Lebanon 24
08-01-2024 | 13:45
A-
A+
Doc-P-1150109-638403439244278450.jpg
Doc-P-1150109-638403439244278450.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، صوراً لأكبر مخرطة لصناعة الأسلحة تستخدمها حماس منذ بداية القتال في قطاع غزة.
 
 
Advertisement
وقال أدرعي إن الجيش الإسرائيلي سيطر على مصنع تحت الأرض في مخيم البريج الواقع في قلب قطاع غزة، تستخدمه حماس لصناعة الصواريخ القادرة على الوصول إلى شمال إسرائيل.
 

وبحسب أدرعي، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم البريج، عثرت على عدة فتحات أنفاق يبلغ عمقها حوالي 30 متراً حيث تم الكشف عن مصنع ضخم لصناعة الوسائل القتالية في قطاع غزة.
 


وأضاف أدرعي تم العثور على العديد من المصانع الأخرى لصناعة القذائف الصاروخية طويلة المدى، والمواد المتفجرة ومكونات زيادة دقة القذائف الصاروخية، وقذائف الهاون، والعبوات الناسفة، والأسلحة الخفيفة والطائرات المسيرة من دون طيار تحت الأرض".


المصدر: أفيخاي أدرعي
المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:08 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:22 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:05 | 2024-01-08
16:53 | 2024-01-08
16:01 | 2024-01-08
16:00 | 2024-01-08
16:00 | 2024-01-08
15:55 | 2024-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24