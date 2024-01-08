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عربي-دولي

بن سلمان التقى بلينكن: لضرورة وقف العمليات العسكرية بغزة

Lebanon 24
08-01-2024 | 13:56
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شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال لقائه، اليوم الاثنين، على أهمية وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، وتكثيف المزيد من الجهود على الصعيد الإنساني.
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أيضاً، شدد ولي العهد على ضرورة "العمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم".


وكان الأمير محمد بن سلمان قد استقبل بلينكن، الذي يقوم بجولة إقليمية بالمنطقة، في المخيم الشتوي في العلا، بشمال غرب المملكة. 


وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه جرى تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار، خاصة مستجدات الأحداث في غزة ومحيطها والمساعي بشأنها.


هذا واعلنت المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن بلينكن سيجري في السعودية "مناقشات حول قضايا مهمة في المنطقة، بما في ذلك منع اتساع الصراع في غزة".
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