بعد ضغط أميركي الجيش الإسرائيلي يبدأ مرحلة جديدة في غزة.. إليكم ما هي

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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري عن بدء الجيش الإسرائيلي مرحلة جديدة وأقل كثافة في حربه بغزة بعد أسابيع من الضغوط السياسية من الولايات المتحدة، وحلفاء آخرين لتقليص هجوم تسبب في دمار واسع النطاق ومقتل مدنيين.وبحسب هاغاري، فإن الانتقال إلى مرحلة أقل كثافة من العمليات في قطاع غزة، يأتي عبر استخدام عدد أقل من الجنود وتقليل عدد الضربات الجوية على القطاع.وقال هاغاري لصحيفة "نيويورك تايمز": "الحرب دخلت مرحلة أخرى، لكن المرحلة الانتقالية لن تكون مصحوبة باحتفالات/ هذا ليس موضوعا للتصريحات الصاخبة".وأضاف أنه "خلال هذه المرحلة، سيتم نشر عدد أقل من القوات البرية وسيتم تنفيذ عدد أقل من الضربات الجوية.وبحسب الصحيفة، أشار هاغاري إلى أن إسرائيل ستواصل تخفيض عدد قواتها في غزة، والذي بدأ في يناير الجاري، وأن الجيش انتقل في شمال القطاع من مناورات واسعة النطاق إلى الغارات المستهدفة.المصدر: سكاي نيوز