Advertisement

عربي-دولي

اليوم الأصعب على الجيش الاسرائيلي.. مقتل 9 ضباط وجنود وإصابة آخرين في غزة

Lebanon 24
08-01-2024 | 14:17
A-
A+
Doc-P-1150120-638403459330144837.jpeg
Doc-P-1150120-638403459330144837.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" اليوم الاثنين، بمقتل 9 ضباط وجنود وإصابة آخرين بجروح خطيرة في هجومين منفصلين خلال معارك قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


واشارت الصحيفة الى أن "الجميع يتحدث عن الشمال، لكن هذا من أصعب الأيام التي مررنا بها في غزة، 9 جنود قتلى حتى اللحظة داخل قطاع غزة و7 بجروح خطيرة من بينهم الممثل والمغني عيدان في كمين مضاد للدبابات نفذه القسام".
Advertisement


وذكرت وجود "3 قتلى من الكتيبة 188، و2 من الكتيبة 101، و1 من كتيبة متسحاق كافر، و3 من الكتيبة 646".


كذلك، نقلت عن مصادر إسرائيلية، أن أحد الهجومين جرى إثر انفجار ذخيرة بشاحنة أدى لمقتل وإصابة جنود والآخر قصف مبنى فيه جنود جنوبي القطاع.


أيضاً، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن "اليوم يعتبر من أصعب الأيام علينا في قطاع غزة منذ بداية الحرب، إن لم يكن أصعبها".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:08 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:22 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:05 | 2024-01-08
16:53 | 2024-01-08
16:01 | 2024-01-08
16:00 | 2024-01-08
16:00 | 2024-01-08
15:55 | 2024-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24