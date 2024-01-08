اليوم الأصعب على الجيش الاسرائيلي.. مقتل 9 ضباط وجنود وإصابة آخرين في غزة

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أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" اليوم الاثنين، بمقتل 9 ضباط وجنود وإصابة آخرين بجروح خطيرة في هجومين منفصلين خلال معارك قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.واشارت الصحيفة الى أن "الجميع يتحدث عن الشمال، لكن هذا من أصعب الأيام التي مررنا بها في غزة، 9 جنود قتلى حتى اللحظة داخل قطاع غزة و7 بجروح خطيرة من بينهم الممثل والمغني عيدان في كمين مضاد للدبابات نفذه القسام".وذكرت وجود "3 قتلى من الكتيبة 188، و2 من الكتيبة 101، و1 من كتيبة متسحاق كافر، و3 من الكتيبة 646".كذلك، نقلت عن مصادر إسرائيلية، أن أحد الهجومين جرى إثر انفجار ذخيرة بشاحنة أدى لمقتل وإصابة جنود والآخر قصف مبنى فيه جنود جنوبي القطاع.أيضاً، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن "اليوم يعتبر من أصعب الأيام علينا في قطاع غزة منذ بداية الحرب، إن لم يكن أصعبها".