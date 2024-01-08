الصحة العالمية تلغي مساعدات لــ 5 مستشفيات في غزة.. إليكم السبب

اضطرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، لإلغاء مهمة توصيل إمدادات طبية إلى شمال قطاع غزة بسبب عدم تمكنها من الحصول على ضمانات أمنية.

وقالت المنظمة في بيان عبر منصة "إكس" أن هذه هي المرة الرابعة التي تضطر فيها لإلغاء مهمة لتوصيل الإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها إلى مستشفى العودة، ومستودع الأدوية المركزي في شمال غزة منذ 26 كانون الأول الماضي.

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وقال مكتب المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة: "مر الآن 12 يوماً منذ آخر مرة تمكنَّا فيها من الوصول إلى شمال غزة"، مضيفاً إلى أن "القصف العنيف والقيود على الحركة وانقطاع الاتصالات تجعل من المستحيل تقريباً توصيل الإمدادات الطبية بشكل منتظم وآمن لأنحاء غزة، وخاصة في الشمال".

وأضافت المنظمة إن "عملية التسليم التي كانت مقررة، الأحد، تهدف إلى دعم عمليات 5 مستشفيات في الجزء الشمالي من القطاع".



المصدر: الصحة العالمية+ الشرق للأخبار