بغداد تعلن عن خطة لانسحاب قوات التحالف الدولي والبنتاغون ينفي.. ما القصة ؟

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عقب الأخبار المتداولة عن بدء التخطيط لسحب قوات التحالف الأميركي من العراق، أعلن البنتاغون، الاثنين، أنه لا يخطط حالياً لسحب قواته البالغ عددها نحو 2500 جندي من العراق.يأتي هذا على الرغم من إعلان بغداد الأسبوع الماضي أنها بدأت عملية تهدف إلى إنهاء مهمة التحالف العسكري الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة في البلاد.وقال الميجر جنرال بالقوات الجوية باتريك رايدر في إفادة صحفية: "في الوقت الحالي ليس لدي علم بأي خطط للانسحاب، نواصل التركيز بشدة على مهمة هزيمة تنظيم داعش".وأضاف أن القوات الأميركية موجودة في العراق بدعوة من الحكومة هناك، مشيراً إلى إنه ليس لديه علم أيضاً بأي إخطار من بغداد لوزارة الدفاع حول قرار بسحب القوات الأميركية، وأحال الصحفيين إلى وزارة الخارجية الأميركية بخصوص أي مناقشات دبلوماسية حول الموضوع.المصدر: سكاي نيوز