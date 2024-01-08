Advertisement

عربي-دولي

بغداد تعلن عن خطة لانسحاب قوات التحالف الدولي والبنتاغون ينفي.. ما القصة ؟

Lebanon 24
08-01-2024 | 15:35
A-
A+
Doc-P-1150139-638403511693908697.jpg
Doc-P-1150139-638403511693908697.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقب الأخبار المتداولة عن بدء التخطيط لسحب قوات التحالف الأميركي من العراق، أعلن البنتاغون، الاثنين، أنه لا يخطط حالياً لسحب قواته البالغ عددها نحو 2500 جندي من العراق.

يأتي هذا على الرغم من إعلان بغداد الأسبوع الماضي أنها بدأت عملية تهدف إلى إنهاء مهمة التحالف العسكري الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة في البلاد.
Advertisement

وقال الميجر جنرال بالقوات الجوية باتريك رايدر في إفادة صحفية: "في الوقت الحالي ليس لدي علم بأي خطط للانسحاب، نواصل التركيز بشدة على مهمة هزيمة تنظيم داعش".

 وأضاف أن القوات الأميركية موجودة في العراق بدعوة من الحكومة هناك، مشيراً إلى إنه ليس لديه علم أيضاً بأي إخطار من بغداد لوزارة الدفاع حول قرار بسحب القوات الأميركية، وأحال الصحفيين إلى وزارة الخارجية الأميركية بخصوص أي مناقشات دبلوماسية حول الموضوع.
 
المصدر: سكاي نيوز
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:08 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:22 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:05 | 2024-01-08
16:53 | 2024-01-08
16:01 | 2024-01-08
16:00 | 2024-01-08
16:00 | 2024-01-08
15:55 | 2024-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24