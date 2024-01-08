خلال 24 ساعة.. "القسام" تدخل منصة "إكس" بـ100 ألف مُتابع!

أطلقت كتائب عزّ الدين القسّام - الجناح العسكريّ لحركة "حماس"، أمس الأحد، حسابها الجديد عبر منصة "إكس" تحت إسم "@qassam2024".

#شاهد الرشقة الصاروخية الأخيرة التي استهدفت بها كتائب القسام مدينة تل أبيب ومحيطها#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/HQMCDPDRia — الإعلام العسكري - كتائب القسام (@qassam2024) January 8, 2024 Advertisement

وبعد الإطلاع على مضمونهِ، تبيّن أن الحساب مُخصص لنشر أخبار "القسام" وآخر مستجدات المواجهات التي تخوضها ضدّ الجيش الإسرائيلي خلال الحرب في غزّة.

اللافت أن الحساب وخلال 24 ساعة تقريباً، استقطب أكثر من 100 ألف متابع، كما أن التفاعل على منشورات سجل أرقاماً بعشرات الآلاف.

وسبق أن حذفت منصة "إكس" (تويتر سابقاً) مئات الحسابات التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذلك بعد تهديد تلقته من المفوضية الأوروبية، التي توعدتها بعقوبات، ودعتها لإصدار توضيح بشأن معلومات وصور متداولة على المنصة بشأن الهجوم الذي أطلقته "حماس" ضد إسرائيل يوم 7 تشرين الأول الماضي.

وسنّت أوروبا قانوناً جديداً يرمي لمكافحة التضليل والكراهية عبر الإنترنت، دخل حيز التنفيذ في آب من العام الجاري، وصرّح إيلوم ماسك، مالك "إكس"، حينها بأن منصته ستحترم القانون الأوروبي.

ويُلزم القانون المعروف بقانون الخدمات الرقمية "ديجتال سيرفيس آكت – دي إس إيه"، المنصات الرقمية بإزالة أي محتوى يُعده الطرف الأوروبي غير قانوني سريعا، وينص على غرامات تصل إلى 6% من حجم مبيعات تلك المنصات العالمية في حال عدم انصياعها للقانون.