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عربي-دولي

متظاهرون يقاطعون بايدن خلال كلمته ويهتفون لغزة.. خرجوا من القاعة وهو يتكلم!

Lebanon 24
08-01-2024 | 15:55
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خلال إلقائه كلمته في ولاية كارولينا الجنوبية، قاطع عدد من المحتجين الرئيس الأميركي جو بايدن هاتفين بوقف الحرب على قطاع غزة.
وغادر عدد من المتظاهرين القاعة وسط هتافات داعمة لفلسطين ومطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة، ما أجبر بايدن على التوقف قبل أن يشكر الحاضرين ويقول: "أتفهم صبرهم وأعمل بهدوء مع الحكومة الإسرائيلية لحملهم على الحد من العملية العسكرية بشكل ملحوظ والخروج من غزة".
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المصدر: روسيا اليوم
المصدر: روسيا اليوم
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