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زلزال قوي يضرب مناطق في الفلبين وإندونيسيا.. وتخوّف من تسونامي

Lebanon 24
08-01-2024 | 16:01
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أفادت شبكة "سكاي نيوز" بأن زلزالاً بقوة تتراوح بين 6.8 و7 درجات يضرب مناطق في الفلبين وإندونيسيا".
واشارت الى "وجود تخوّف من احتمال حدوث أمواج تسونامي".
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زلزال

الفلبين

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