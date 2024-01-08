إصابة فنان إسرائيلي شهير بجروح خطيرة خلال معارك غزة.. يخدم بقوات الاحتياط

أعلن الجيش الإسرائيلي ليل الاثنين إصابة الفنان الإسرائيلي الشهير عيدان أمادي، الذي يخدم في قوات الاحتياط منذ 7 تشرين الأول كجندي في سلاح الهندسة، بجروح خطيرة خلال القتال في قطاع غزة.



Advertisement ووصفت حالته بأنها "مستقرة"، لكن من المتوقع أن يخضع لعملية جراحية الليلة.





وقد تم نقل بطل مسلسل "فوضى" عيدان أمادي إلى مستشفى شيبا في تل هشومير يوم الاثنين، حيث خضع للتخدير والتنفس الصناعي، مع وجود شظايا في كافة أنحاء جسده.ووصفت حالته بأنها "مستقرة"، لكن من المتوقع أن يخضع لعملية جراحية الليلة.