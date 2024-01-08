15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
5
o
النبطية
11
o
زحلة
4
o
بعلبك
16
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إصابة فنان إسرائيلي شهير بجروح خطيرة خلال معارك غزة.. يخدم بقوات الاحتياط
Lebanon 24
08-01-2024
|
17:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش الإسرائيلي ليل الاثنين إصابة الفنان الإسرائيلي الشهير عيدان أمادي، الذي يخدم في قوات الاحتياط منذ 7 تشرين الأول كجندي في سلاح الهندسة، بجروح خطيرة خلال القتال في قطاع غزة.
وقد تم نقل بطل مسلسل "فوضى" عيدان أمادي إلى مستشفى شيبا في تل هشومير يوم الاثنين، حيث خضع للتخدير والتنفس الصناعي، مع وجود شظايا في كافة أنحاء جسده.
Advertisement
ووصفت حالته بأنها "مستقرة"، لكن من المتوقع أن يخضع لعملية جراحية الليلة.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد طول انتظار.. العاصفة "ايفان" ستضرب لبنان وللمرة الأولى هذا العام ثلوج على هذا الارتفاع
Lebanon 24
بعد طول انتظار.. العاصفة "ايفان" ستضرب لبنان وللمرة الأولى هذا العام ثلوج على هذا الارتفاع
01:08 | 2024-01-08
08/01/2024 01:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وئام وهاب يحتفل بخطوبة ابنته المحامية "رين".. تعرفوا إليها وإلى عريسها (صور)
Lebanon 24
وئام وهاب يحتفل بخطوبة ابنته المحامية "رين".. تعرفوا إليها وإلى عريسها (صور)
02:00 | 2024-01-08
08/01/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. ابنة هيفا وهبي ستُنافس قريباً والدتها هذا ما قررت فعله
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. ابنة هيفا وهبي ستُنافس قريباً والدتها هذا ما قررت فعله
00:34 | 2024-01-08
08/01/2024 12:34:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إستشهاد مسؤول بارز في "حزب الله".. من هو وكيف إغتالته إسرائيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
إستشهاد مسؤول بارز في "حزب الله".. من هو وكيف إغتالته إسرائيل؟ (فيديو)
06:24 | 2024-01-08
08/01/2024 06:24:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة يعلنها خبراء عن "خرق مطار بيروت".. معلومات مهمّة جداً!
Lebanon 24
مفاجأة يعلنها خبراء عن "خرق مطار بيروت".. معلومات مهمّة جداً!
15:16 | 2024-01-08
08/01/2024 03:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:28 | 2024-01-08
بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. ماسك يخرج عن صمته وهذا ما قاله
23:27 | 2024-01-08
مأساة داخل مستشفى.. 4 رضع ماتوا اختناقاً!
23:26 | 2024-01-08
بغض النظر عن الفائز... الانتخابات الرئاسية الأميركية "أكبر خطر على العالم"
23:19 | 2024-01-08
بعد إدانته... تحديد مصير العسكري الأميركي "جاسوس الصين"
23:17 | 2024-01-08
الحرب الأردنية على تجار المخدرات في سوريا تابع.. هذا ما حصل اليوم
23:07 | 2024-01-08
إسرائيل: استهداف وسام الطويل جزء من حربنا
فيديو
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
04:04 | 2024-01-06
09/01/2024 06:39:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
00:17 | 2024-01-03
09/01/2024 06:39:56
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
09/01/2024 06:39:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24