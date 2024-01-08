Advertisement

عربي-دولي

إصابة فنان إسرائيلي شهير بجروح خطيرة خلال معارك غزة.. يخدم بقوات الاحتياط

Lebanon 24
08-01-2024 | 17:05
A-
A+
Doc-P-1150165-638403556265043534.jpg
Doc-P-1150165-638403556265043534.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي ليل الاثنين إصابة الفنان الإسرائيلي الشهير عيدان أمادي، الذي يخدم في قوات الاحتياط منذ 7 تشرين الأول كجندي في سلاح الهندسة، بجروح خطيرة خلال القتال في قطاع غزة.
وقد تم نقل بطل مسلسل "فوضى" عيدان أمادي إلى مستشفى شيبا في تل هشومير يوم الاثنين، حيث خضع للتخدير والتنفس الصناعي، مع وجود شظايا في كافة أنحاء جسده.
Advertisement
ووصفت حالته بأنها "مستقرة"، لكن من المتوقع أن يخضع لعملية جراحية الليلة.


المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:08 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:16 | 2024-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:28 | 2024-01-08
23:27 | 2024-01-08
23:26 | 2024-01-08
23:19 | 2024-01-08
23:17 | 2024-01-08
23:07 | 2024-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24