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إسرائيل تعلن عثورها على أكبر موقع لتصنيع الأسلحة في غزة

Lebanon 24
08-01-2024 | 18:00
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عثرت القوات الإسرائيلية على ما تقول إنه أكبر موقع لإنتاج الأسلحة تكتشفه حتى الآن في قطاع غزة ويضم ورشا تحت الأرض قالت إنها تستخدم لإنتاج صواريخ طويلة المدى قادرة على ضرب أهداف في شمال إسرائيل.
وقال الجيش إنه بالإضافة للصواريخ، تنتج الورش نسخا أو تعديلات من الذخائر القياسية مثل قذائف الهاون ويتم ربطها من خلال فتحات تحت الأرض بشبكة أنفاق تستخدم لنقل الأسلحة إلى الوحدات القتالية في أنحاء قطاع غزة.
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وأخذ الجيش الإسرائيلي مجموعة من الصحفيين لزيارة الموقع يوم الإثنين في منطقة البريج وسط القطاع الساحلي الضيق الذي دمره القصف والقتال البري المستعر منذ أسابيع.
وتم تكديس مجموعة متنوعة من الأنابيب والمكونات المعدنية وأغلفة القذائف في منطقة ورشة عمل فوق الأرض، بينما في منطقة أخرى، أمكن رؤية رفوف معدنية طويلة عليها صواريخ مع مصعد يؤدي إلى أسفل حيث النفق.

وقال كبير المتحدثين العسكريين الأميرال دانيال هاغاري "من المصعد: "يضعون الصواريخ في مكان آمن ثم تنزل إلى مناطق أخرى داخل نظام الأنفاق".
وأضاف: "في مكان تصنع الصواريخ، وفي مكان آخر تطلقها"، حسبما نقلت "رويترز".
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