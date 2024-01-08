وفاة 4 أطفال جرّاء حريق مستشفى في العراق

Advertisement

أعلن وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي تشكيل لجان لمعرفة أسباب حريق مستشفى الولادة بمحافظة الديوانية، والذي تسبب بوفاة 4 أطفال.وقال الحسناوي لوكالة الأنباء العراقية إنه "بناء على توجيهات رئيس الوزراء توجهنا إلى مكان حادث حريق مستشفى الديوانية وكان المحافظ ومدير عام الصحة وعدد من النواب والمسؤولين الأمنيين في المحافظة متواجدين أيضا"، مبينا أنه "التقى بالموظفين والشركة العاملة وتم الاستماع لشهاداتهم".وأشار إلى أن "الحادث أسفر عن وفاة 4 أطفال نتيجة الاختناق"، مضيفا أنه "تم تشكيل لجان تحقيقية ستباشر عملها الآن استناداً لتوجيهات رئيس الوزراء لمعرفة أسباب الحريق ومحاسبة المقصرين".