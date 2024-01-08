10 جرحى في انفجار في تكساس

ذكرت شبكة "سي.بي.إس نيوز" أن "ما يصل إلى عشرة أشخاص أصيبوا الإثنين جراء انفجار في مبنى بوسط مدينة فورت وورث بولاية تكساس الأميركية".

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وأفادت خدمات الطوارئ بأن أحد المصابين حالته حرجة، واثنين في حالة خطيرة، والباقي إصاباتهم طفيفة.وقالت إدارة شرطة فورت وورث على منصة "إكس": "نعمل حاليا على حادث كبير. يرجى تجنب منطقة وسط المدينة»، مضيفة أنها ستقدم المزيد من المعلومات لاحقاً".ولم يقدم المسؤولون أي تفاصيل عن سبب الانفجار.