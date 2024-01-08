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10 جرحى في انفجار في تكساس

Lebanon 24
08-01-2024 | 19:00
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ذكرت شبكة "سي.بي.إس نيوز" أن "ما يصل إلى عشرة أشخاص أصيبوا الإثنين جراء انفجار في مبنى بوسط مدينة فورت وورث بولاية تكساس الأميركية".
وأفادت خدمات الطوارئ بأن أحد المصابين حالته حرجة، واثنين في حالة خطيرة، والباقي إصاباتهم طفيفة.
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وقالت إدارة شرطة فورت وورث على منصة "إكس": "نعمل حاليا على حادث كبير. يرجى تجنب منطقة وسط المدينة»، مضيفة أنها ستقدم المزيد من المعلومات لاحقاً".
ولم يقدم المسؤولون أي تفاصيل عن سبب الانفجار.


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