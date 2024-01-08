زلزال بقوّة 6.7 درجة قبالة سواحل الفيلبين

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وقع زلزال بقوة 6.7 درجة فجر اليوم الثلاثاء في المحيط الهادئ قبالة سواحل الفيلبين، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.ولم يطلق الزلزال تحذيراً من وقوع تسونامي، وفق النظام الأميركي للتحذير من موجات المدّ البحري، كما لم ترد على الفور أيّ تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.وحدّدت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية مركز الزلزال على عُمق 70 كيلومترا وعلى بُعد نحو مئة كيلومتر إلى جنوب شرق ولاية سارانغاني عند طرف جزيرة مينداناو الجنوبية.