إسرائيل: استهداف وسام الطويل جزء من حربنا

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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، عن مسؤولية إسرائيل استهداف القيادي في حزب الله وسام الطويل، مشيرًا إلى أن هذا جزء من الحرب.وأكد على أننا "نستهدف عناصر حزب الله والبنية التحتية والأنظمة التي تمكنوا من وضعها لردع إسرائيل".وتابع قائلا: "نجعل حزب الله يدفع الثمن في هذا الحرب التي نعمل فيها وفق قواعد محددة. لم نضع هدفنا إحباط 150 ألف صاروخ، لقد تمثل هدفنا بإعادة الأمن لسكان الشمال والجنوب ولدولة إسرائيل".(سكاي نيوز عربية)