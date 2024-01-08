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عربي-دولي

الحرب الأردنية على تجار المخدرات في سوريا تابع.. هذا ما حصل اليوم

Lebanon 24
08-01-2024 | 23:17
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نفذت طائرات أردنية، اليوم الثلاثاء، أربع ضربات على مزارع ومخابئ لمهربي المخدرات في الداخل السوري.
 
وأشارت "رويترز" إلى ان 3 ضربات استهدفت تجار مخدرات بارزين في بلدتي الشعب وعرمان بمحافظة السويداء بالقرب من الحدود الأردنية السورية، فيما استهدفت الضربة الرابعة مزرعة قريبة من قرية الملاح.
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ويأتي هذا التصعيد، بعدما استهدف الأردن يوم الخميس الماضي، مواقع مماثلة في السويداء، حيث يشتبه المسؤولون في حدوث الكثير من عمليات التهريب عبر الحدود.
 
بالموازاة، كشف مسؤولون أردنيون أن عمّان حصلت على وعود بمساعدات عسكرية أميركية لتحسين الوضع الأمني.(العربية)
 
المصدر: العربية
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