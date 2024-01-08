الحرب الأردنية على تجار المخدرات في سوريا تابع.. هذا ما حصل اليوم

نفذت طائرات أردنية، اليوم الثلاثاء، أربع ضربات على مزارع ومخابئ لمهربي المخدرات في الداخل السوري.

وأشارت "رويترز" إلى ان 3 ضربات استهدفت تجار مخدرات بارزين في بلدتي الشعب وعرمان بمحافظة السويداء بالقرب من الحدود الأردنية السورية، فيما استهدفت الضربة الرابعة مزرعة قريبة من قرية الملاح.

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ويأتي هذا التصعيد، بعدما استهدف الأردن يوم الخميس الماضي، مواقع مماثلة في السويداء، حيث يشتبه المسؤولون في حدوث الكثير من عمليات التهريب عبر الحدود.