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عربي-دولي

بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. ماسك يخرج عن صمته وهذا ما قاله

Lebanon 24
08-01-2024 | 23:28
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خرج الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن صمته وردّ على ادعاءات شركائه عن أن تعاطي المخدرات هو ما يؤثر على سلوكياته، ويفسّر إلى حد ما وجهات نظره المتناقضة، وخطاباته غير المنقحة، وتصرفاته الاستفزازية، وفق قولهم.

"لم يحصلوا على شيء"
فقد أبى أن يمرر "صاحب تيسلا" هذه التصريحات مرور الكرام، بل كتب تغريدته عبر منصته X، هاجم بها "صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية"، التي تحدّثت عن الأمر، مؤكداً أنه وافق على طلب وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، إجراء اختبار عشوائي للأدوية لمدة 3 سنوات.

وشدد أنه لم يتم العثور ولو حتى على كميات ضئيلة من أي مخدرات أو كحول، موضحاً أن طلب "ناسا" جاء بعد أن قام ماسك بتدخين "الماريجوانا" في برنامج الممثل الكوميدي جو روغان في عام 2018.

كما اعتبر ماسك موقع TMZ المختص بنشر أخبار المشاهير والذي ظهر لأول مرة في 8 تشرين الثاني من عام 2005، أهم من صحيفة "وول ستريت جورنال".
 
 
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ورغم نفيه القاطع، إلا أن ماسك أعلن أنه في حال أدت الأدوية أي "المخدّرات" إلى تحسين إنتاجيته، فسوف يتناولها بالتأكيد، وفق قوله.

أتت هذه التغريدات ردّاً على تقرير نشرته صيفة "وول ستريت جورنال" قال فيه إن بعض المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة في شركات ماسك (كـ"تسلا" و"سبايس اكس" وغيرهما) وغيرهم من المقربين منه، أعربوا مؤخراً عن قلقهم المستمر من وجود عنصر آخر يؤثر على سلوكياته، وهو تعاطيه للمخدرات.

وأشارت أن هذا الأمر في حال تأكد فعلاً، فمن شأنه أن يترك عواقب وخيمة، ليس فقط على صحته، ولكن أيضاً على الشركات الست والمليارات من الأصول التي يشرف عليها، وفقاً لأشخاص مطلعين.

في حين جاءت هذه الاتهامات بعد شهادات بأن أغنى شخص في العالم كان استخدم مخدر "إل إس دي" والكوكايين والإكستاسي والفطر المخدر، غالباً في حفلات خاصة حول العالم، حيث يوقّع الحاضرون اتفاقيات عدم الإفصاح أو يتخلون عن هواتفهم للدخول، وفقاً لأشخاص شهدوا تعاطيه للمخدرات وآخرين على علم بذلك.(العربية)


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