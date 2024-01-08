Advertisement

عربي-دولي

مقترح قد لا يعجب اسرائيل.. هذا ما يحمله بلينكن في جعبته

Lebanon 24
08-01-2024 | 23:41
A-
A+
Doc-P-1150217-638403794053116697.jpg
Doc-P-1150217-638403794053116697.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في زيارة هي الرابعة له إلى إسرائيل منذ تفجر الحرب على قطاع غزة يوم السابع من تشرين الأول الماضي، حط وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مساء أمس في تل أبيب. حيث من المفترض أن يجتمع اليوم الثلاثاء مع زعماء إسرائيليين في مسعى لإنهاء الحرب على القطاع الفلسطيني المحاصر في وقت قريب، فضلاً عن الحيلولة دون تحولها إلى صراع إقليمي، والنظر في مستقبل حكم غزة باليوم التالي لانتهاء القتال.
Advertisement
كما يحمل الزائر الأميركي في جعبته خطة أو أفكاراً أميركية بغية تخفيف حدة الحرب، وتقليص أثرها على المدنيين الفلسطينيين.

كذلك يسعى إلى تقصير أمد الصراع الذي دخل شهره الثالث بكلفة بشرية فلسطينية عالية جداً، إذ بلغ عدد القتلى المدنيين في القطاع المحاصر أكثر من 23 ألف، أغلبهم من الأطفال والنساء.

وكان الوزير الأميركي أفاد سابقاً بأنه سيضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بشأن الضرورة الملحة لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين في غزة وللتأكد من وصول المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجون إليها".

كما شدد على ضرورة أن تسمح إسرائيل للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى ديارهم في غزة، ردا على دعوات أعضاء يمينيين في الائتلاف الحاكم في إسرائيل لهم بالانتقال إلى مكان آخر.

تل أبيب تعارض
لكن رياح بلينكن قد لا تجري بما تشتهيه سفن إسرائيل، لاسيما أن الجيش الإسرائيلي أكد أكثر من مرة أن قتاله سيستمر طوال العام الحالي (2024). فقد ذكر الأميرال دانيال هاجاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن مزيجا مختلفا من القوات" يلاحق مقاتلي حماس في الشمال بينما يشهد وسط غزة وأنحاء مدينة خان يونس الجنوبية نشاطا عملياتيا مكثفا".

كما أردف قائلاً في إحاطته اليومية أمس "أن القتال سيستمر طوال عام 2024".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:46 | 2024-01-09
02:35 | 2024-01-09
02:32 | 2024-01-09
02:31 | 2024-01-09
02:04 | 2024-01-09
01:37 | 2024-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24