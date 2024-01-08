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مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة مثلهم بجروح خطيرة في معارك غزة

Lebanon 24
08-01-2024 | 23:47
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أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل 4 من جنوده في المعارك البرية داخل قطاع غزة.
كما أعلن الجيش إصابة 4 عسكريين آخرين بجروح خطيرة.
وبهذا يرتفع عدد الجنود القتلى في الجيش الإسرائيلي منذ بدء عملياته البرية في غزة أواخر تشرين الاول الماضي، إلى 182.
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ولا تزال العلمليات البرية الإسرائيلية مستمرة في غزة، تزامنا مع قصف جوي عنيف على القطاع.
والإثنين عثرت القوات الإسرائيلية على ما تقول إنه أكبر موقع لإنتاج الأسلحة تكتشفه حتى الآن في غزة، ويضم ورشا تحت الأرض قالت إنها تستخدم لإنتاج صواريخ طويلة المدى قادرة على ضرب أهداف شمالي إسرائيل. (سكاي نيوز)
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