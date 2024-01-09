إسرائيل تعلم بدقة مكان يحيى السنوار.. ولكن هذا ما يمنعها من اغتياله

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كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم"، أمس الاثنين، أن مكان زعيم حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، معروف بالنسبة لتل أبيب بشكل دقيق.وأضافت أن موانع استهداف السنوار تكمن في كونه محاطا بعدد كبير من الرهائن الإسرائيليين الأحياء.وفي تشرين الثاني الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة أجراها مع شبكة "فوكس نيوز" إن "قادة حماس، ومن بينهم يحيى السنوار، ما زالوا في مدينة غزة أو في أنفاق تحتها"، مضيفا: "إنهم هناك. سوف نصل إليهم".وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية في كانون الأول الماضي، إنه واثق أن أيام زعيم المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة باتت معدودة.ويعتبر ملف الرهائن من الملفات الشائكة للحرب الدائرة في غزة، وفشلت الجهود خلال الفترة الماضية في التوصل إلى اتفاق هدنة ثان يمكن من خلاله تحرير المزيد من الرهائن مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.(العربية)